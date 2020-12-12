Arasta özlem giderdi

Lokmacı / Ledra’da geçişlerin durması ve Covid-19 süreciyle tenhalaşan Lekoşa’nın Arasta bölgesi özel bir gün yaşadı.

Arasta’nın dört bir yanı müzik, dans, standlar, alışveriş ve hayat buldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Kıbrıs Online ana sponsorluğunda düzenlediği “Yeni Yılda Arasta İndirim Günü” yoğun ilgi gördü.

Surlariçi yayalaştırılmış bölgede yer alan etkinlikte indirimli satışlar yapıldı, 5 farklı alanda kurulan sahnelerde konser, dans gösterileri, çocuk atölyeleri, çocuk konserleri, çocuk oyunları ve kukla gösterileri yer aldı.

Card Plus, indirim gününde her çift taksite ek 3 taksit imkanı sunuldu.

Radyo Juke’un radyo sponsoru, Kıbrıs Genç TV’nin ise TV sponsoru olarak yer aldığı etkinlikte gün boyunca canlı yayınlar yapıldı.

Lokmacı girişi, Lefkeliler Meydanı, Kumarcılar Hanı, Arasta ve Büyük Han’da kurulan sahnelerde dönüşümlü şekilde Ozan Özgenler ile Çocuk Atölyesi, Ezgi Bertiz ile Çocuk Şarkıları, Hanife Tayyareci ile Kukla Gösterisi, Ülviye Karabaşak ile Çocuklar için Ebru Sanatı Atölyesi, Hasan Vatansever & Nejla Egemen müzik dinletisi, Burcu Durmaz ve Orkestrası, Bikem Tunar ile Mulla Gül Akustik Konser, Ersen ve Zeliş ile Müzik Sokak’ta, Eril Cambaz ve Ezgi Akgürgen Orkestrası, LBO Latin Orkestrası, Melek Erdil ile İbrahim Çetiner müzik dinletisi, Reşat Kortan Müzik Dinletisi, Studio 21 Dans Gösterisi ile DJ performanslarda ise Vechi ve Ekko yer aldı.