Arasta esnafından pahalılığa ve kötü yönetime tepki, CTP'ye destek!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, Milletvekilleri Ürün Solyalı, Sami Özuslu ve Fikri Toros, Lefkoşa’da Arasta esnafı ile bir araya geldi.

Arasta esnafının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Tufan Erhürman ve beraberindeki heyete yoğun ilgi gösteren Arasta esnafı, hükümetin pahalılığa yönelik hiçbir önlem almadığını söyleyerek kötü yönetime tepki gösterdi ve CTP’ye destek belirtti.