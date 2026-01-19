"Aranan şahıslar var"

Recep DAL

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı olarak tutuklanan zanlılar, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yeniden hâkim karşısına çıkarıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen A.K. ile zanlıya tabanca ve motor kaskını temin ettiği öne sürülen F.Y.’nin yanı sıra, olayda kullanılan motorla bağlantıları olduğu tespit edilen A.D., H.B.E., E.Y. ve B.G. mahkemeye çıkarılan isimler arasında yer aldı.

Motorla ilgili soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve bir önceki duruşmada mahkeme huzurunda bulunan A.G. ile H.K.’nin serbest bırakıldı, dosya kapsamında tutuklu sayısı 6’ya düştü.

Öte yandan, azmettiricilikle itham edilen B.A. ise önceki duruşmadan önce suçla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakılmıştı.

A.K.’nin 16 yaşından küçük olması nedeniyle duruşmada Sosyal Hizmetler Dairesi görevlisi de hazır bulundu.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emrah Turgal, zanlıların “Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu”, “Meskûn Mahalde Ateş Açma” ve “Kastı Hasar” suçlamalarıyla methaldar olduklarını ifade etti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını vurgulayan Turgal, konuyla ilgili gönüllü ifadeler alındığını, aranan şahıslar bulunduğunu ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlılar aleyhinde 4 gün ek tutukluluk talebinde bulundu.

Zanlı avukatları tahkikatı yürüten polise bazı sorular yöneltti, ancak ek tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Huzurundaki şahadetleri değerlendiren yargıç, zanlıların soruşturma kapsamında 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.