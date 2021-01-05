Aralık ayında 1 milyar 145 milyon TL ödeme

Maliye Bakanlığı, Aralık ayı içerisinde toplam; 1 milyar 145 milyon 458 bin, 343 TL, 91 kuruş ödeme yaptı.

Cari ve muhtelif ödemeler rutin seyrinde devam ediyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceğini, ödemelerin kalem kalem kamuoyunun bilgisine sunulacağını kaydetti.

Oğuz, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Aralık 2020’den 31 Aralık 2020’ye kadar ödenen maaş ve 13. maaşların toplamının; 896 milyon, 634 bin, 525 TL, 04 kuruş olduğunu piyasaya ise maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında toplam, 248 milyon, 823 bin, 818 TL, 87 kuruş ödeme yapıldığını belirtti.

Maliye Bakanlığı yapılan ödeme kalemleri şöyle;

1-31 Aralık dönemi piyasaya yapılan ödemelerin toplamı; 248 milyon, 823 bin, 818 TL, 87 kuruş

• Emekli İkramiyeleri + Temizlik Şirketleri + Müteahhit + Karantina Otel + İlaç + Tıbbi Medikal Ödemeler

• İç Borçlanma Ödemesi

• Elektrik Kurumu Kamu Daireleri Elektrik Tüketimleri

• Lefke Avrupa Üniversitesi Katkı

• Aralık Ayı Protokol Gereği K.T. Koop Merkez Bankasına Ödeme

• Depozito (Avukat Ödemeleri)

• Balon Balığı İçin Yapılan Ödeme

• Navlun + Çiğ Süt Ödemeleri

• Taşımacılık

• Burs Ödemesi

• Toprak Ürünleri Kurumuna Katkı

• Temsilcilik Muhtelif Harcamalar İçin Yapılan Havale

• Ankara Temsilciliği Sağlık Hesabına Yapılan Ödeme

• Telefon Dairesi Türk Telekoma Yapılan Ödeme

• BRTK Türksat Ödemesi

• Nüfus Kayıt Dairesi (Darphaneye Ödenen Pul Ücreti)

1-31 Aralık dönemi maaş ve 13. maaş ödemeleri için yapılan ödemelerin toplamı 896 milyon, 634 bin, 525 TL, 04 kuruş

• Devlet Emeklisi, Sosyal Yar. Özürlü, Şehit Aileleri 13. Maaş Ödemesi

• Devlet Emeklisi, Sosyal Yar. Özürlü, Şehit Aileleri Emekli Maaş Ödemesi

• Memur + İşçi 13. Maaş ödemeleri

• Memur + İşçi Maaş Ödemeleri

• İşçi Ücret Ödemesi 1-15 Aralık Dönemi

• Sosyal Sigorta Özel Uygulamalar 13. Maaş Katkı

• Sosyal Sig. Özel Uygulamalar Ocak 2021 Yılı Katkısından Ödenen

• Sosyal Sigorta Özel Uygulama Borç Ödemesi

• Sosyal Sigorta İşçi + Memur Prim Ödemesi (Kasım)

• Sosyal Sigorta İşçi + Memur Prim Ödemesi (Aralık)

• Sosyal Sigortalar Yapılan Katkı

• Belediye 13. Maaş Ödemeleri

• Belediye Maaş Ödemeleri

• İhtiyat Sandığı Memur + İşçi Prim Ödemesi

• İhtiyat Sandığı Yerel İşgücüne Destekleme Fonuna Yapılan Katkı

• Cypfruvex + TÜK + Din İşleri + TAK + Geçici Öğretmen + BRT + Trafik Kazaları + 13. Maaşları İçin Yapılan Katkı

• Kurumlar + Partiler + Cypfruvex + TÜK + Din İş. + TAK + Geçici Öğ. + BRT + Trafik Kazaları + Muhtar + AÖA +Er Erbaş + Maaş Öd. Yapılan Katkı

• Temsilcilik Maaşları + 13. Maaşlar + Diğer Giderler

• Temsilcilik Çalışanlarının Sosyal Sig. + İhtiyat Sandığı Öd.