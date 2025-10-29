Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Beksan Bekir Akandere, akaryakıt fiyatlarına gelen son zamların toplu taşımacılık sektörünü ciddi bir krize sürüklediğini belirterek, yetkililere taşıma ücretlerini güncelleme çağrısında bulundu.

Akandere akaryakıt maliyetlerine karşı destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi ve sektörün sürdürülebilirliği için yapısal çözümler üretilmesini de istedi.

Akandere, yazılı açıklamasında, “Sektörün en büyük maliyet kalemi olan akaryakıt fiyatları artarken, taşıma ücretleri tam 14 aydır güncellenmedi. Bu kabul edilemez. Araçlarımıza bakım yaptıramıyor, lastik dahi alamaz hale geldik” dedi.

Artan maliyetlerin yalnızca taşımacıları değil, doğrudan halkın güvenli ulaşım hakkını da tehdit ettiğini belirten Akandere, mevcut durumun hem hizmet kalitesini hem de yolcu güvenliğini riske attığını kaydetti.