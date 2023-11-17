“Aracını; süratli, dikkatsiz ve sigortasız kullandı”

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde Perşembe akşamı meydana gelen kazaya ilişkin, “süratli, dikkatsiz ve sigortasız araç kullanma” suçlarından tutuklanan D.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, kazanın Perşembe akşamı saat 20.40 sıralarında, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldiğini anımsattı.

D.A. isimli zanlının aracı ile süratli ve dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, İntergaz önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçip aynı yol üzerinde batı istikametine doğru seyretmekte olan 41 yaşındaki Ahmet Çapur yönetimindeki kamyonet araç ile çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü D.A. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ömer Başdaş ile diğer araçtaki Ahmet Çapur’un Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Polis, Çapur ile D.A.’nın yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduklarını belirtti.

Polis, yaralılardan Başdaş’ın ise sol kolunun kırıldığını ve tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının sigortasız araç kullandığını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, kamyon araçta 180 bin, zanlının aracında 200 bin TL tutarında hasar meydana geldiğini belirtti.

Polis, zanlının sabıkasız olduğunu ifade ederek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.