Aracında 13 gram uyuşturucu madde bulundu

Gönyeli’de tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı B.Ç. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru İbrahim Atabek, 27 Ekim tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Gönyeli’de, Ulus Sokak’ta bulunan toprak alan içerisinde park halinde tespit edilen salon araç sürücüsü 22 yaşındaki zanlının tasarrufunda yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücünün bulunarak emare olarak alındığını, zanlının ise suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının konu maddeyi aranan bir şahıstan 26 Ekim’de 14 gram olarak satın aldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, aranan bir zanlı olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.