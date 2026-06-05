Araç kundaklama dolayısıyla tutuklama

Lefkoşa’nın güneyinde 26 Mayıs'ta 34 yaşındaki bir kişinin evinin önünde park halinde bulunan aracının kundaklanmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Yangında aracın tamamen tahrip olduğunu ve yapılan incelemelerde olayın kundaklama olduğunun belirlendiğini yazan Alithia gazetesi, olayla ilgili geçen gün tutuklanan 24 yaşındaki kişinin dün mahkemeye sevk edildiğini ve göz altına kalmasına karar verildiğini kaydetti.