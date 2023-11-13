Araç iki bisikletliye çarptı: 1'i ağır iki yaralı
Lefkoşa-Girne anayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı.
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Lefkoşa Girne anayolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde Lefkoşa Girne anayolunda meydana gelen kazada, bir araç bisiklet sürücülerine çarptı...
Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ayrıntılar gelecek...
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