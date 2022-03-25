“Arabada suçüstü yakalandılar”

Pandemi oteli olarak kullanılan Yıldız Öğrenci yurdunda ülkeden ihraç edilmek üzere tutuklu bulunan 3 kişiyi Mağusa’ya götürmek için bekleyen iki zanlı, arabada suçüstü tutuklandı. Polis, zanlılardan birinin suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Ağır Bir Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak suçuna methaldar olan zanlılar M.D. ve H. M. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak, bilgileri aktardı. Polis, 2 zanlının Ağır Bir Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak suçuna ile tutuklandıklarını belirtti. Polis, 22 Mart tarihinde saat 00.15 raddelerinde Demirhan Lefkoşa’da Akdoğan'da sakin zanlı 1 M.D. ve zanlı 2 H. M.’nin pandemi otelinden kaçan üç kişiyi Mağusa’ya götürmek için beklerken yakalandığını belirtti. Polis, pandemi hoteli olarak kullanılan Yıldız Öğrenci yurdunda ülkeden ihraç edilmek üzere tutuklu olarak bulunan W. F. (E-22 Suriye) ,A. E. (E-23 Suriye) ve H. A. A. (E-22 Suriye) isimli şahısların gizlice kaçarak Demirhan Polis Karakolu ekiplerince suçüstü yakalandıklarını anlattı.

“Gönüllü ifade verdiler: 300 TL’ye Mağusa’ya götürecektiler”

Polis, akabinde yapılan soruşturmada konu şahısları alacak olan zanlı 1 M.D. ve Zanlı 2 H. M.’nin araç içerisinde konu şahısları bekledikleri esnada Demirhan'da tespit edilerek alıkonulduklarını belirtti. Polis, akabinde zanlı 2 H. M.'den yapılan soruşturmada konu şahısları 300 TL karşılığında alıp Mağusa götüreceklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların tutuksuz yargılanmasına emir verdi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, 2 zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.