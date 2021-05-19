AP'den Türkiye raporu: Ülkücü hareket terör örgütü listesine eklenmeli

Avrupa Parlamentosu, 'ırkçı ve aşırı sağcı' olarak nitelendirilen Ülkücü hareketin 'terör örgütü listesine eklenmesi' için inceleme başlatılmasını talep etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) ilk defa bir Türkiye raporunda Ülkücü hareketin (Bozkurtlar) 'AB terör örgütleri listesine eklenmesi' fikrini gündeme taşıdı. AP Türkiye raportörü İspanyol parlamenter Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan Türkiye raporuna bu amaçla bir madde eklendi. 'Irkçı ve aşırı sağcı' olarak tanımlanan Ülkücü hareketin "Sadece Türkiye değil aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde de kaygı verici şekilde ilerlediği" görüşü savunuldu.

'Muhalif gördükleri herkes için tehdit unsuru'

DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre, MHP ile yakınlığına vurgu yapılan hareketin 'AB terör örgütleri listesine eklenmesi' ve AB içindeki örgütlenmesinin yasaklanması için inceleme başlatılması istendi. Konuyla ilgili paragrafta Ülkücü hareketin 'özellikle Kürt, Ermeni veya Yunan ve muhalif olarak gördükleri her şahıs için tehdit oluşturduğu' belirtilerek, etkilerine karşı konulması çağrısı yer aldı.

AB içinde bu konuda ilk adım Fransa'da atılmış, Fransız hükümeti 4 Kasım 2020 tarihinde yayımladığı bir kararnameyle, kimi Ülkücülerin Fransa'daki eylemlerini gerekçe göstererek, hiçbir hukuki statüsü olmayan 'Bozkurtlar' hareketini yasaklamıştı. Fransa'nın ardından benzer bir girişim Almanya'da da gündeme gelmişti.

AB terör örgütleri listesi AB devlet ve hükümet başkanları tarafından belirlense de, AP tarafından atılan bu adım ilk defa bir AB organının Ülkücü hareket için "terörist" sıfatını kullanıyor olması bakımından önem taşıyor.

'Otoriter yönetimden vazgeçin'

AP genel kurulunda gerçekleşen Türkiye oturumunda ilk söz alan raportör Nacho Sanchez Amor oldu. Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi planda en düşük seviyede olduğunu belirten Sanchez Amor, iki taraf arasında güvenin yenilenmesi için Ankara'ya "Avrupa karşıtı söylem ve otoriter yönetim anlayışından vazgeçin" şeklinde seslendi.

'Pozitif gündem, demokratikleşmeye bağlı'

AB devlet ve hükümet başkanlarını temsil eden Avrupa Birliği Konseyi'ni 'Türkiye'nin Avrupa değerlerine bağlılığı' konusunu ikinci plana itmekle eleştiren Sanchez Amor, Ankara ile pozitif gündemin 'demokratikleşme koşuluna bağlı olduğunu' söyledi. Gümrük birliğinin güncellenmesi konusunu örnek veren raportör, konunun AP genel kurul gündemine gelmesi halinde demokrasi koşulu aranacağı mesajı verdi. Türkiye'nin 'hükümetinden ibaret olmadığı' görüşünü savunan Sanchez Amor, AP olarak Türk sivil toplumuna destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Raporundaki tüm eleştirilere rağmen "Türkiye'ye kapıların açık tutulduğunu" ifade etti.