AP'de iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, yolsuzluk soruşturması yürüten Belçika makamlarının talebi üzerine iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için acil yasal süreç başlattı.

AP'den yapılan açıklamada, Metsola'nın 16 Ocak'ta düzenlenecek AP Genel Kurulu'nda talebi duyuracağı bildirildi.

Açıklamada, hangi milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için Belçika makamlarından talep geldiği belirtilmedi.

İtalyan gazetesi La Repubblica, Belçika yargı makamlarının daha önce soruşturmada isimleri geçen İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino ve Belçikalı Marc Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyeceğini yazmıştı.

Belçika yargısının talebi 16 Ocak'ta Genel Kurulda duyurulduktan sonra karar teklifi için Yasal İşler Komitesine gönderilecek. Komite, bir raportör atayacak ve taleplerle ilgili bir oturum düzenlenebilecek.

Raportörün hazırlayacağı taslak rapor komitede tartışılıp oylanacak. Raporda öngörülen tavsiye kararı AP Genel Kuruluna gönderilecek. Karar, Genel Kurulda yapılacak oylamada kesinleşecek.

AP'nin tüm prosedürü 13 Şubat'a kadar tamamlaması bekleniyor.