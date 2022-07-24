Apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın korkuttu

Mağusa’da, Karakol Bölgesinde bulunan bir apartman dairesinin balkonunda gece yarısı meydana gelen yangın korkuttu.

Polis Basın subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre gece saat 02.50’de çıkan yangın sonucu, 10 adet ahşap çıta, 2 adet çamaşır kurutma teli, 4 çift ayakkabı, kaykay ve halı yanarak zarar görürken, 5 adet kamera tripot ayağı ise ısıdan zarar gördü, balkonun kapı camları ise ısıdan kırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili polis soruşturması sürüyor.