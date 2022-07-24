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Apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın korkuttu

Apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın korkuttu

Mağusa’da, Karakol Bölgesinde bulunan bir apartman dairesinin balkonunda gece yarısı meydana gelen yangın korkuttu.

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Mağusa’da, Karakol Bölgesinde bulunan bir apartman dairesinin balkonunda gece yarısı meydana gelen yangın korkuttu.

Polis Basın subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre gece saat 02.50’de çıkan yangın sonucu, 10 adet ahşap çıta, 2 adet çamaşır kurutma teli, 4 çift ayakkabı, kaykay ve halı yanarak zarar görürken, 5 adet kamera tripot ayağı ise ısıdan zarar gördü, balkonun kapı camları ise ısıdan kırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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