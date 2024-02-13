AP seçmeni Kıbrıslı Türkler için kayıt sorgulama adresi paylaşıldı

İnsan Hakları Platformu, yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Kıbrıslı Türklerin katılımını artırmaya yönelik çalışmalara başladı.

Bu kapsamda Platform, 18 yaş ve üzeri tüm Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip Kıbrıslı Türkleri seçim listelerine kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeye davet etti.

İnsan Hakları Platformu’ndan yapılan açıklamaya göre seçmenler, kayıt durumlarını https://etv.elections.moi.gov.cy/ adresinden sorgulayabiliyor.

Seçmen listesine kaydı bulunmayan vatandaşların hafta içi 10.00 – 16.00 saatleri arasında 168 Girne Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Platformu’na ıslak imzalı adres beyanname belgesi ve önlü arkalı Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi ile başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, platformun, toplanılan belgeleri güvenli ve gizlilik içerisinde Lefkoşa kaza amirliğine ileteceği kaydedildi.

İnsan Hakları Platformu Direktörü Derya Beyatlı Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım göstermenin demokratik bir hak olduğunun altını çizerek bu hakka sahip tüm Kıbrıslı Türkleri sandığa gitmeye ve seslerini Avrupa’da duyurmaya davet etti.

İnsan Hakları Platformu Projesi Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilmekte ve İnsan Hakları Platformu tarafından uygulanıyor.