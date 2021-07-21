Antoni Blinken: “Türk eylemleri kışkırtıcı ve kabul edilemezdir”

ABD, Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken aracılığıyla, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salı günü Maraş’ın bazı bölümlerinin Kıbrıs Türk kontrolüne devredileceği açıklamasını kınadı.

Dün akşam yapılan yazılı açıklamada, Antoni Blinken, ABD’nin Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, Maraş’ın ilgili bölümünün Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması konusundaki açıklamalarını kınadığını vurguladı.



Antoni Blinken şöyle devam etti:

“Bu hareket net olarak, Maraş’ın BM yönetimi altında açılması ile ilgili BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına ters düşmektedir. Ekim 2020’de Kıbrıslı Türkler Türkiye’nin yardımıyla Maraş sahil bölgesini açacaklarını açıklayarak uluslararası toplumun ve Güvenlik Konseyi’nin çağrılarına kulak asmadan, hemen tek taraflı bu kararı hayata geçirmek için harekete geçtiler.

ABD Maraş’taki Kıbrıslı Türk eylemlerini kışkırtıcı ve kabul edilemez olarak görüyor ve çözüm müzakerelerinin torpilleyeceğine inanıyor. Kıbrıslı Türklere ve Türkiye’ye Ekim 2020’den itibaren açıkladıkları kararları ve önlemleri geri çekmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri bu durumun engellenmesi ve buna güçlü bir tepki gösterilmesi yönünde Güvenlik Konseyi’nden ortaklarıyla işbirliği yapmaktadır”.

Antoni Blinken son olarak adada gerginliği artıracak ve çözüm müzakerelerini engelleyecek tek taraflı eylemlerden kaçınılmasının önemine dikkat çekerek “tüm Kıbrıs halkı ve bölge yararına, Kıbrıs liderliği altında, adayı yeniden birleştirecek, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde kapsamlı bir çözüm bulunmasını desteklemeye devam ediyoruz” dedi.