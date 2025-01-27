Antalya'da otel inşaatında yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Türkiye’de Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 katlı bir otel inşaatında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan bazı işçiler kurtarıldı. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar Alanya'da uzak noktalardan görüldü. Yoğun alev ve duman yüzünden binanın çökme riski taşıdığı kaydedildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 12 katlı bir otel inşaatında yangın çıktı.

Cikcilli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi’nde bulunan bir otel inşaatında çıkan yangın, binanın alt katlarında başladı ve hızlı bir şekilde büyüdü.

Yangın nedeniyle bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLER KURTARILDI

Yangında muhsur kalan 4 işçiyi itfaiye kurtardı. Yangın bölgesinde kimsenin kalmadığı gelen bilgiler arasında.

TC Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangında can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Yangının yandaki binalara sıçrama ihtimalinin olmadığını belirten Özçelik, konut olarak yapılıp otele çevirme çalışmaları devam eden bina inşaatında çalışan 13 işçinin 9'unun yük asansörleri ile kurtarıldığını, 4 işçiyi ise itfaiye ekiplerinin kurtardığını belirtti.