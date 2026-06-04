Annita Demetriou yeniden Meclis Başkanı seçildi

Kıbrıs’ın güneyinde Disy partisi lideri Annita Demetriou, 24 Mayıs seçimlerinin ardından ilk kez toplanan yeni parlamentonun 56 üyesinden 29'unun oyunu alarak bugün ikinci kez Meclis Başkanı seçildi

Meclis başkanlığı seçimi için yeni, basitleştirilmiş kurallara göre, Demetriou'nun seçimin ikinci turunda meslektaşlarından sadece basit çoğunluk oyu alması yeterli olurdu. Ancak, kendi partisine ek olarak iki partinin daha desteğini alarak, mevcut milletvekillerinin yarısından fazlasının desteğini elde etti.

İkinci turda Akel lideri Stefanos Stefanou ile karşı karşıya gelen kadın , kendi partisinden, Diko'dan ve Kıbrıs Doğrudan Demokrasi Partisi'nden oylar aldı. Kendi partisinin ve Alma'nın desteğini kazanan Stefanou ise toplam 19 oy aldı.

Elam partisi ikinci tur oylamada çekimser kaldı. Yeni seçilen milletvekili Marios Pelekanos, parlamento açılışından önce yaptığı açıklamada, partisinin ilk turda lideri Christos Christou'yu destekleyeceğini ve ikinci turda Demetriou'yu veya herhangi bir Akel adayını desteklemeyeceğini belirtmişti.

Seçimin ilk turunda Demetriou, Stefanou, Christou ve Diko lideri Nicholas Papadopoulos aday olmuştu ve sadece en çok oy alan iki aday ikinci tura yükselmişti.

İlk turda Demetriou toplamda 21 oy, Stefanou ise 19 oy aldı. Christou ve Papadopoulos ise sekizer oy aldı. Alma'nın dört milletvekili de ilk turda Stefanou'yu desteklerken, Kıbrıs Doğrudan Demokrasi Partisi milletvekilleri Demetriou'ya oy verdi.

Diko, Perşembe günü yapılan seçimden önce, Papadopoulos'un ikinci tura geçememesi durumunda Demetriou'yu destekleyeceğini açıklamıştı.