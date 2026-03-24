“Annesine sövdüğü gerekçesiyle bıçakla yaraladı”

Lefkoşa’da meydana gelen “yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve sarhoşluk” suçundan tutuklanan S.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hasan Kabadayılar, olguları aktardı. Polis, 23 Mart 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Tazminat Sokak üzerinde zanlının 100 miligram alkollü içki tesiri altında annesine sövdüğü gerekçesiyle 24 santimlik bıçağı B.A.’ya saplayarak, 8 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu kaydetti.

Polis, zanlının olayın ardından bıçakla birlikte polise gelerek teslim olduğunu belirtti. Polis, yaralının tedavisinin ardından sabah saatlerinde taburcu edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerini olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.