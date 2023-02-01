Mağusa’da dün akşam elektrik kesintisi sonucu aydınlatma amacıyla yağ dökülerek yakılan pamuk, şilte üzerine düştü, yangın çıktı.

Yangın sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı, yoğun bakıma alındı.

Polisten alınan bilgiye göre; çocukların biri Mağusa Devlet Hastanesi’nde, diğeri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kadın ise Lefkoşa’da özel bir hastanede müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgi şöyle:

31.01.2023 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Gazimağusa’da Derinya bölgesinde bulunan bir ikametgahta, elektrik kesintisi sonucu aydınlatma amacıyla küllük içerisinde üzerine yağ dökülerek yakılan pamuğun, şilte üzerine düşmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu muhtelif ev eşyaları yanarak hasar görmüştür.

Çıkan yangın sonucu konu evde ikamet etmekte olan biri kadın iki çocuk dumandan etkilenerek kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, çocukların biri Gazimağusa Devlet Hastanesinde, diğeri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesin Çocuk Yoğun Bakım servisinde, kadın ise Lefkoşa’da özel bir hastanede müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.