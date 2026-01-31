Anayasa’ya aykırı kararnamenin yürütmesi durduruldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) açtığı dava kapsamında Anayasa Mahkemesi, Yasa Gücünde Kararnameyi Anayasa’ya aykırı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

CTP’nin açtığı dava kapsamın Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulu tarafından 31/07/2025 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Arasında İmzalanmış İşgücü Antlaşması Yürürlükte Olan Ülkeler Dışındaki Diğer Ülkelerden Getirilen Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştıran İşverenlere Yaşasam Her Türlü Desteğin (Konaklama ve Beslenme) Verilmesi Durumunda İşçinin Asgari Ücretinden Sağlanan Destek Oranında İndirim Yapılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin tamamını Anayasa’ya aykırı bularak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

CTP, 31 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname’nin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ve kararname uygulamasının dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasını talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi, kararında Yasa Gücünde Kararnamelerin Anayasa’nın 112. maddesi uyarınca yalnızca ekonomik konularda ve ivedilik hâli bulunması durumunda çıkarılabileceğini vurguladı. Mahkeme, dava konusu Yasa Gücünde Kararname’nin ivedi olmayan bir konuda çıkarıldığını ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Yasa Gücünde Kararname’nin ilk bakışta KKTC Anayasası’na aykırı olduğunun çarpıcı şekilde ve açıkça görüldüğünü belirtti.

Bu gerekçeler doğrultusunda Anayasa Mahkemesi, CTP’nin talebi doğrultusunda Yasa Gücünde Kararname’nin uygulamasının ve yürürlüğünün dava sonuçlanıncaya değin durdurulmasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu kararın netice niteliğinde olduğu bilinmekte.

Bakanlar Kurulu’nun Yasa Gücünde Kararname usulü ile düzenlemekte olduğu ve Meclisin yetkilerini gasp ettiği bir alanda daha Mahkeme bu usulün doğru olmadığı ve Anayasa’ya aykırı olduğunu vurgulamış oldu.