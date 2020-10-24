Anastasiadis Atina’nın altın madalyasını alacak

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya giderek, şehrin altın madalyasını alacak.

Alithia gazetesi, Atina Belediyesi’nin Anastasiadis’e, şehrin altın madalyasını verme kararı aldığını, Anastasiadis’in 26 Ekim Pazartesi günü yapılacak törene katılmak amacıyla Atina’ya gideceğini yazdı.

Atina Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Anastasiadis’e söz konusu madalyanın “layık görülmesinin” en önemli sebeplerinden bazılarının “Kıbrıs’ın barışçıl yeniden birleşmesi için gösterdiği çabalar” ve Kıbrıslı Rum-Yunan ilişkilerinin mükemmel düzeyde sürmesine yaptığı katkılar olduğu iddia edildi.