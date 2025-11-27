“Ana yol üzerindeki eksikleri tamamlamak için gerekirse belediye olarak müdahale edeceğiz”

Lapta–Alsancak–Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Su İşleri Dairesi’nin çağrısı üzerine dün gerçekleştirilen toplantının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Ataser, toplantıya Su İşleri Dairesi, Telefon Dairesi ve belediyenin katıldığını; ancak Karayolları Dairesi ile yüklenici firmanın toplantıda yer almadığını belirtti.

“Altyapı eksikleri tamamlanmadan süreç ilerlemiyor”

Başkan Ataser, ana yol üzerindeki altyapı eksiklerinin bölgedeki işyerlerini, trafik akışını ve yaya güvenliğini ciddi şekilde etkilediğini vurgulayarak şu sorunlara dikkat çekti:

-Lapta girişindeki çemberdeki istimlak sorunu,

-Yeşiltepe dönüşündeki düzenleme eksikliği,

-Yaya geçitlerinin yanlış konumlandırılması,

-Kaldırım çalışmalarının tamamlanmaması,

-Ana yol üzerindeki esnafın giriş–çıkışlarının tamamlanmaması.

Ataser, bu sorunların çözülmesi için tüm kurumların acil iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

“Yüklenici firma yeni bütçe talep ediyor”

Ataser, Su İşleri ile yapılan görüşmede ihaledeki kalemlerde bulunan mevcut bütçenin tükendiğini ve yeni bir kaynak açılması gerektiğinin kendilerine iletildiğini aktardı.

Ataser, bu nedenle Karayolları Dairesi’nin Maliye’den ek bütçe talebinde bulunması gerektiğini belirtti.

“Karayolları bütçe ayırmazsa, belediye tamamlayacak”

Başkan Ataser, sürecin daha fazla uzaması halinde belediyenin devreye gireceğini şu şekilde açıkladı:

“Karayolları eksikler için bütçe ayıramazsa, belediye olarak çalışmayı biz tamamlayacağız.”

Trafik ışıkları ve yol düzeni yeniden ele alınacak

Ataser, mevcut ışıklandırma düzeninin trafiği Alsancak merkezine yığdığını belirterek ışıkların Dolmacı Market – Ana Yol – Tabur girişi noktasına taşınması gerektiğini söyledi.

Ataser, bu değişiklikle hem trafik akışının rahatlayacağını hem de iş yerlerinin daha sağlıklı çalışacağını ifade etti.

“Yola müdahale etmeyin denirse, daha sert karşılık veririz”

Başkan Ataser, ana yolun artık bölgenin kanayan bir yarasına dönüştüğünü belirterek şu mesajı verdi:

“Burası Karayollarının demeyi kabul etmiyoruz. Bu artık bölgemizin sorunu. Eğer müdahalemizi engellemek isteyen olursa, buna karşı daha sert bir tavır ortaya koyarız.”

Saha çalışmaları başlıyor

Toplantı sonrası bugün Su İşleri ve Telefon Dairesi ile birlikte güzergâh üzerinde yeniden inceleme yapılacağını, eksiklerin yerinde tespit edileceğini belirtti.

Başkan Ataser, önümüzdeki hafta itibarıyla, su hatlarının ötelenmesi ve yeni hatların yapılması, Telefon Dairesi’ne ait eksik altyapının tamamlanması çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

“Esnafın mağduriyeti artık kabul edilemez”

Ana yol üzerindeki iş yerlerinin giriş–çıkış sorunları, yaya güvenliği ve bitmeyen kaldırım çalışmaları nedeniyle ciddi mağduriyet yaşandığını söyleyen Ataser şöyle konuştu:

“Bu sorun artık bitmeli. Esnafımız daha fazla kayıp yaşamamalı.”

Başkan Fırat Ataser, açıklamasını tüm bölge halkına teşekkür ederek sonlandırdı.