Amerika Komünist Partisi’nden Kıbrıs Ziyareti: Sol Hareket ve YKP ile görüşme gerçekleştirildi

Amerika Komünist Partisi heyeti, Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde 1 Temmuz 2025 tarihinde Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Sol Hareket ile Lefkoşa’da bir araya geldi.



Görüşmede Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Kıbrıs sorununun tarihsel gelişimini aktarırken, Türkiye solunun Kıbrıs meselesine dair yaşadığı çelişkili yaklaşımlara ve bu çıkmazın aşılabilmesi için geliştirilen politik tutuma dair bilgilendirmede bulundu.



Yeni Kıbrıs Partisi Dış İlişkiler Sekreteri Halil Karapaşaoğlu ise 1974 sonrasında Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan askeri işgalin ve bu işgali izleyen sistematik kolonizasyon politikalarının Kıbrıslı Türk toplumuna etkilerini değerlendirdi. Karapaşaoğlu, demografik yapıdaki değişim, siyasal iradenin gaspı ve kültürel asimilasyon süreçlerine dikkat çekti.



Görüşme sırasında emperyalizme karşı ortak mücadelenin önemi vurgulanırken, halkların kendi kaderini tayin hakkının evrenselliği konusunda ortaklaşma sağlandı. ABD, İngiltere, Türkiye ve benzeri emperyal güçlerin Kıbrıs’taki varlığı ve politikaları eleştirilirken, dayanışmanın güçlendirilmesi ve uluslararası sosyalist hareketin Kıbrıs halkı ile daha güçlü bağlar kurması yönünde fikir birliğine varıldı.



Amerika Komünist Partisi heyeti, Kıbrıs’ta yürütülen federal çözüm mücadelesine ve Kıbrıs halkının birleşik, bağımsız ve barış içinde bir gelecek kurma iradesine destek sunduğunu ifade etti.



Sol Hareket ve Yeni Kıbrıs Partisi olarak, anti-emperyalist ve enternasyonalist dayanışmayı büyütme kararlılığımızı bir kez daha yineliyor, halkların barış, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde uluslararası işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.