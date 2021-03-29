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Amcaoğlu’ndan sendikalara: “Çarşı her şeye karşı”

Amcaoğlu’ndan sendikalara: “Çarşı her şeye karşı”

Eğitim sendikalarının “aşı olmadan yüz yüze eğitime başlanmaması” yönündeki çıkışına Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu tepki gösterdi

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Eğitim sendikalarının “aşı olmadan yüz yüze eğitime başlanmaması” yönündeki çıkışına Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu tepki gösterdi, BRT yayınına katılan Amcaoğlu, eğitim sendikaları için “Çarşı her şeye karşı” sözlerini kullandı.

Görevine çağrılıp da görevine gelmeyen kamu görevlilerine daha önce ne uygulanmış ise bu dönemde de aynısının yapılacağını anlatan Amcaoğlu, öğretmenlere “uzmanları dinleme” çağrısında bulundu, alınan kararların Üst Kurul görüşleri çerçevesinde alındığını ifade etti.

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