Amcaoğlu: "Gönyeli Barajı’nda temizlik çalışması yapıldı"

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Barajı’nda son günlerde yeniden ortaya çıkan çevre kirliliğine dikkat çekti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, aşırı yağışların ardından oluşan şelale yapısıyla Gönyeli Barajı’nın doğanın güzelliğini bir kez daha ortaya koyduğunu ancak bu güzelliğin, alanı ziyaret eden bazı kişiler tarafından insan eliyle oluşturulan ciddi çevre kirliliğiyle gölgelendiğini belirtti. Amcaoğlu, doğayla buluşmak ve nefes almak için ziyaret edilen baraj çevresinin, sorumsuz davranışlar nedeniyle tekrar tekrar kirletildiğini ifade etti.

Belediye ekiplerinin bu noktada da iş başında olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, Gönyeli Barajı bölgesinde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmalarıyla kirletilen alanların belediye tarafından temizlenerek yeniden düzenlendiğini kaydetti.

Amcaoğlu, asıl sorumluluğun bu güzelliği ziyaret eden ve kullanan herkese ait olduğunu vurguladı. Gönyeli Barajı’nın gezilecek, nefes alınacak bir alan olduğunu ifade eden Amcaoğlu, buranın kirletilecek bir yer olmadığının altını çizdi.

Amcaoğlu, tüm vatandaşları daha duyarlı olmaya ve doğayı birlikte korumaya davet etti.