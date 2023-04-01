Alüminyum Atölyesi'nin deposunda yangın!

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 'Alu Denizalp' isimli alüminyum atölyesinin depo kısmında bugün öğle saatlerinde yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada bugün 12.40 sıralarında çıkan yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu depo alanı içerisinde alüminyum profiller, slikonlar, köpük, lastik fitiller, elektrik tesisatı ile rolling shutter motorları yanarak, üretim alanının çatısı ve duvarları ise islenerek zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.