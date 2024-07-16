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Altınova’da arazi yangını

Altınova’da arazi yangını

Altınova Köy Camisi’nin güney kısmındaki arazide dün saat 12.30 sıralarında yangın meydana geldi.

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Altınova Köy Camisi’nin güney kısmındaki arazide dün saat 12.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada,  yangın sonucunda yaklaşık 2 dönüm kuru ot, 26 metrelik plastik sulama borusu, 4 adet çeşme, 10 metre elektrik kablosu, 5 adet narenciye, 3 adet nar ve 3 adet incir ağacının yandığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangına ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Foto: Arşiv

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