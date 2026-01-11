Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’nin yeni kampüs inşaatı başladı

Eğitim-öğretim altyapısını güçlendirmeyi ve öğrencilere çağdaş bir kampüs yaşamı sunmayı hedefleyen proje, üniversitenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim yatırımlarına önemli bir katkı niteliği taşıyor.

Yeni kampüs; modern eğitim binaları, derslikler, laboratuvarlar, sosyal ve kültürel alanlar ile öğrenci odaklı yaşam alanlarını kapsayacak şekilde tasarlandı. Güncel akademik ihtiyaçlar ve uluslararası yükseköğretim standartları dikkate alınarak planlanan kampüs, Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik, kalite ve uluslararasılaşma hedeflerini destekleyecek biçimde hayata geçiriliyor.

Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, yeni kampüs yatırımının üniversitenin artan öğrenci kapasitesine yanıt vermek, eğitim-araştırma ortamlarını daha da güçlendirmek ve KKTC’nin yükseköğretim alanındaki cazibesini artırmak açısından stratejik bir adım olduğu vurgulandı.

İnşaat sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’nin, öğrencilerine ve akademik kadrosuna daha geniş, daha donanımlı ve daha çağdaş bir kampüs ortamı sunması hedefleniyor. Yeni kampüsün, üniversitenin akademik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor.