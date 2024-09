Altın Koza’da Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski’ye verilecek

Murat OBENLER

23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski’ye verilecek.

Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival’in ortaklığında festivalin konuğu olarak Adana’ya gelecek sinemaya getirdiği yenilikçi bakış açısı ve sanatsal cesareti ile dikkat çeken Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski aynı zamanda festival kapsamında seyirciyle buluşacak son filmi Aİ'nin (EO, 2022) gösterimine de filmin hem senaristi hem de yapımcısı olan Ewa Piaskowska ile katılacak.

Cannes’da Jüri Büyük Ödülü ile En İyi Özgün Müzik Ödülü’nü alan ve 2023 Oscar ödüllerinde Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday olan film, hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini beyazperdeye aktarıyor.

Uluslararası festivallerde toplam 31 ödülün sahibi olan film, Michal Dymek’in eşsiz görüntü yönetimi ve Pawel Mykietyn’in Avrupa Film Ödülleri ve Cannes’dan ödüllü müzikleriyle de benzersiz bir başyapıt olarak sinema tarihindeki yerini aldı.

“Polonya, Şimdi” Seçkisi de Adanada sinemaseverlerle buluşacak

Polonya sinemasının son döneminden ödüllü filmler de Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival’in ortaklığında hazırlanan “Polonya, Şimdi” adlı seçki kapsamında Altın Koza’da gösterilecek.Yönetmen Skolimowski’nin son başyapıtı “Aİ” (EO) yanısıra Anna Jadowska’nın Tribeca Film Festivali’nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan draması “Çatıdaki Kadın” (Woman On The Roof), Grzegorz Dębowski’nin Polonya Film Festivali’nde Yılın Çıkış Yapan yönetmeni seçildiği ilk uzun filmi “Değersiz Bir Hayat” (Next To Nothing), Robert Glinski’nin Polonya kökenli ilk Papa olacak Karol Wojtyła’yı 20 yıl boyunca izlemiş gizli servis görevlisi Budny’nin psikolojik portresini çizen gerilimi “Gölge Adam” (Strawman) ve DK Welchmanile Hugh Welchman’nın Polonya Film Festivali’nden Seyirci Ödülü ile dönen sıradışı canlandırması “Köylüler” (The Peasants) gösterilecek.