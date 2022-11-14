Alsancak’ta yarın 5 saatlik elektrik kesintisi
KIB-TEK, yarın Alsancak girişi ve Lemar Market bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alsancak girişi ve Lemar Market bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği açıklamasına göre, kesinti saat 10.00 ile 15.00 arasında olacak.
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