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Alsancak’ta yarın 5 saatlik elektrik kesintisi

Alsancak’ta yarın 5 saatlik elektrik kesintisi

KIB-TEK, yarın Alsancak girişi ve Lemar Market bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alsancak girişi ve Lemar Market bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği açıklamasına göre, kesinti saat 10.00 ile 15.00 arasında olacak.

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