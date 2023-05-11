Alsancak’ta 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: “Otobüs şoförü çocuğu taciz etti”

Girne’de Çarşamba gün okula götürmek üzere Alsancak’tan aldığı ve yanındaki koltukta oturan 13 yaşındaki bir öğrenciyi okul servisinde taciz ederek cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu iddia edilen 60 yaşındaki servis şoförü tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

BRT’de yer alan habere göre, mahkemede konuşan polis, zanlının , “Çocuğa Cinsel İstismar ve Cinsel Saldırı” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Olayın ardından tutuklanan zanlının alkollü olduğunun da tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın salimen yürütülmesi için tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme, zanlı aleyhine 1 gün tutukluluk emri verdi.