Almanya’dan Kıbrıs’a barış mesajı

“Barış İçin Dünya Turu” yapan David Wared liderliğindeki akademi Kıbrıs’a da geldi.

The Light Awareness Academy üyeleri bölünmüş Kıbrıs’ın her iki yanında danslar ve sözlerle barış mesajı verdi.

Kuğulu Park ve Elefteria Meydanı’nda gösteriler düzenleyen barış elçileri, adanın birleşmesi yönünde iradeyi dünyaya duyurdu.

David Wared, evrensel bir şifacı ve şifa filozofu olarak tanınıyor; fiziksel, zihinsel ve ruhsal farkındalık yaratarak insan hayatını iyileştirmeyi hedefliyor.