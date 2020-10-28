Almanya kısmen yeniden kapanıyor

Almanya'da Başbakan Angela Merkel başkanlığında toplanan eyalet başbakanları, hızla artan coronavirüs vaka sayıları karşısında kamusal yaşamı büyük ölçüde kısıtlayacak önlemler kararlaştırdı.

Buna göre başta restoranlar olmak üzere gastronomi alanındaki işletmeler 2 Kasım'dan ay sonuna kadar kapalı kalacak, eğlence ve boş zamanı değerlendirme amaçlı etkinlikler de önümüzdeki haftadan itibaren Kasım sonuna kadar ülke çapında yasaklanacak. Bu önlemden lokanta, bar ve diskoların yanı sıra tiyatro, opera, konserler, fuarlar, sinemalar ve oyun salonları gibi işletmeler de etkilenecek.

Toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Merkel, alınan önlemlerin siyasi açıdan da zor bir karar olduğunu, insanları nasıl bir zorlukla karşı karşıya bıraktıklarının bilincinde olduklarını belirterek "Bunlar katı kararlar. Ama kamusal yaşamın Aralık'ta yeniden tesis edilebilmesi hedefine hizmet ediyorlar" dedi.

Alınan önlemlerin iki hafta sonra yeniden gözden geçirilerek değerlendirmeye tabi tutulacağını da belirten Merkel, kararların tüm eyalet başbakanlarının oybirliğiyle alındığına da vurgu yaptı. Daha önceki coronavirüs toplantılarında eyaletler ve federal hükümet arasında görüş ayrılıkları kamuoyuna yansımıştı.

EN FAZLA 10 KİŞİ YAN YANA BULUNABİLECEK

Kasım ayı sonuna kadar kararlaştırılan kısıtlamalar arasında kamuya açık alanlarda sosyal temas kısıtlamaları da bulunuyor. Buna göre kamuya açık alanlarda en fazla iki ayrı haneden kişiler yan yana bulunabilecek, ancak kişi sayısı 10 ile sınırlı olacak.

Kapanma önlemleri profesyonel sporu da kapsayacak. Alman birinci futbol ligi Bundesliga dahil olmak üzere maçlar sadece seyircisiz oynanabilecek. Amatör spor ve hobi sporlarında ise önemli kısıtlamalara gidilecek. Amatör spor faaliyetlerinin yanı sıra yüzme havuzları, sauna, fitnes salonları da Kasım'da kapalı kalacak.

Federal hükümet ve eyalet yönetimleri, ayrıca işletmelere mümkün olduğu her alanda personeli evden çalıştırma talebinde bulundu.

Perakende ve toptancılık sektörü ise hijyen kurallarına uyulması ve yığılmaların engellenmesi kaydıyla açık kalacak, satış alanlarında 10 metrekare başına bir müşteri kuralına uyulacak.

Çocuk yuvaları ve okullar ise açık kalacak, alınacak koruma önlemlerine eyalet yönetimleri karar verecek.

İŞLETMELERE 10 MİLYAR EUROLUK EK DESTEK

Başta restoranlar olmak üzere Kasım sonuna kadar kapalı kalması öngörülen işletmelere destek için 10 milyar Euro’ya varan mali kaynak ayrılması da kararlaştırıldı. İşletmelere yapılacak mali yardımlarda Kasım 2019'daki ciroları baz alınacak. Çalışan sayısı 50'yi geçmeyen küçük işletmeler ve serbest çalışanlara bu miktarın yüzde 75'i, daha büyük işletmelere yüzde 70'i ödenecek.

Ekonomi gazetesi Handelsblatt, hükümetin daha önce geçiş dönemi yardımları için oluşturduğu 25 milyar Euro’luk fondan şimdiye kadar sadece 2 milyar Euro’nun kullanıldığına işaret ederek ek kaynağın bu fondan karşılanmasının düşünüldüğünü bildirdi. Hükümetin ayrıca, küçük ve ortak ölçekli işletmeler için bu yılın sonuna kadar öngördüğü destekleri 2021 Mart ayı ortasına kadar uzatmayı planladığı belirtiliyor.

EKONOMİ VE İŞ DÜNYASINDA ENDİŞE

Kısmi kapanma tedbirlerine ekonomi ve iş dünyasından tepkiler gecikmedi. Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank'ın baş iktisatçısı Jörg Krämer, "Ekonomiyi zarar vermeden bir lamba gibi açıp kapayamazsınız" derken Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de alınan önlemlerin ekonomik büyümeyi yeniden frenleyebileceğini belirterek tedbirlerin sertleştirilmesi durumunda şirketlere destek sözü verdi. Mali desteğin hızlı ve bürokrasiden arındırılmış bir şekilde akması gerektiğine vurgu yapan Altmaier, özellikle salgından büyük zarar gören kültür ve etkinlik sektörüne yönelik desteklerin iyileştirilmesini planladıklarını kaydetti.

Alman Toptancılar ve Dış Ticaret Birliği (BGA) da restoranların kapatılmasını "tamamen uygunsuz" bir önlem olarak nitelendirerek bunun pek çok orta ölçekli işletme açısından "öldürücü darbe" olacağı uyarısı yaptı.

Alman Ticaret Birliği (HDE) ise toptancılar ve perakendeciler kapatılmayacak olmasına rağmen, dükkanlara alınacak müşteri sayısındaki kısıtlamalar ve insanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama eğilimi nedeniyle tüccarların çok zor bir duruma düşeceğini vurguladı.