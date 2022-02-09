Almanya, aracını 417 km hızla süren Çek milyoner hakkında soruşturma başlattı

Alman savcılar, aracını otobanda saatte 417 km hızla süren Çek milyoner hakkında soruşturma başlattı.

Radim Passer, Temmuz 2021'de Berlin ile Hannover arasındaki A2 otoyolunda yasadışı bir yarış düzenlemekle suçlanıyor.

Bugatti Chiron marka aracıyla 417 km hıza çıkan ve bunu baştan sona kaydederek YouTube'a yükleyen Passer kendi kendini ele vermiş oldu. Youtube'ta yayınlanan bu klip ülkede eleştirilere yol açmıştı.

Savcılar, 58 yaşındaki milyonerin "mümkün olan maksimum hıza ulaşmak için trafik kurallarını hiçe sayarak, pervasız bir şekilde sürdüğünü" açıkladı.

Passer, suçlu bulunursa iki yıl hapis cezası ve ciddi bir para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Passer Prag'da inşaatlar yapan bir müteahhit. Kişisel servetinin 246 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Dava bu hafta açılacak

Saksonya-Anhalt eyaletindeki Stendal savcılığından yapılan açıklamada, Passer hakkındaki davanın bu hafta içinde açılacağı ifade edildi.

Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing de sürücünün tutumunu sert bir şekilde eleştirerek, Almanya'da bazı yerlerde hız sınırı olmadığını ancak araçların her zaman "kontrol altında ve güvenli şekilde sürülmesi" gerektiğini kaydetti.