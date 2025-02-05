Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanarak kaza yapan kişi tutuklandı
Mağusa’da alkollü içki tesiri altında ve ehliyetsiz araç kullanarak kaza yapan 46 yaşındaki Rejepbay Hojanıyazov tutuklandı.
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Mağusa’da alkollü içki tesiri altında ve ehliyetsiz araç kullanarak kaza yapan 46 yaşındaki Rejepbay Hojanıyazov tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün saat 19.00 sıralarında 359 miligram alkollü içki tesiri altındayken direksiyon hakimiyetini kaybeden Hojanıyazov, 34 yaşındaki Zeynep Kayhan’ın sorumluluğundaki, yolun solunda park halinde bulunan PB 389 plakalı aracının önüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan PB 389 plakalı araç, bir ikametgahın bahçe duvarına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan Hojanıyazov, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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