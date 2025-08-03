Alkollü sürücü aracıyla dere yatağına düştü

Yenierenköy-İskele ana yolu’nda dün saat 11.30 sıralarında, 58 yaşındaki Mehmet Güngör 176 miligram alkollü içki tesiri altında FE 542 plakalı araçla İskele istikametine seyrederken virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık dört metre derinlikteki dere yatağına düştü.

Yaralanan sürücü Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi edilip taburcu edildi ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Alkollü sürücü Akova-İskele ana yolunda kazaya neden oldu… 4 yaralı

Aynı gün Akova İskele ana yolunda saat 18.00 sıralarında, 40 yaşındaki Zebo Roziyeva Şan 115 miligram alkollü içki tesiri altında MP 719 plakalı araçla İskele istikametine seyrederken, Akova köy kavşağında dönüş yapmakta olan VD 664 plakalı araca sağından çarptı.

Kaza sonucu yaralanan MP 719 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki Gularam Aydogdyyeva ve VD 664 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Berkay Giritli ile 19 yaşındaki Can Babahan, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, VD 664 plakalı araç sürücüsü Emirali Babahan ise genel vücut travması teşhisi nedeniyle Ortopedi servisinde gözetim altına alındı.

Girne’de alkollü sürücü 3 araçlı kazaya neden oldu… 1 yaralı

Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde dün 18.00 sıralarında 25 yaşındaki Nezircan Günaydın 94 miligram alkollü içki tesiri altında MP 419 plakalı araçla karşı istikametten gelen NS 960 plakalı araca çarptı.

Savrulan araç, arkadan gelen GE 825 plakalı araca da çarpmasının ardından refüje çarparak karşı şeride geçti ve kaldırım üzerinde durdu.

NS 960 plakalı araç sürücüsü 46 yaşındaki Seyedeh Azadeh J. Zaviehsadat burun ve sol kol kırığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Kazaya sebebiyet veren Nezircan Günaydın hakkında yasal işlem başlatıldı.