Alkollü sürücü apartmanın önünde park halinde duran araca çarptı

Hamitköy'de dün akşam alkollü içki tesiri altında araç kullanan 28 yaşındaki Walid Babatunjı Jokanola, trafik kazasına neden oldu, söz konusu sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Hamitköy'de dün akşam 19.00 sıralarında 86 miligram alkollü içki tesiri altında, VS 786 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyreden 28 yaşındaki Walid Babatunjı Jokanola, sol tarafa dönmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartman önünde park halinde bulunan VD 790 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan VD 790 plakalı araç, apartmanın duvarına da çarpıp durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Alkollü araç sürücüsü Walid Babatunjı Jokanola, olay sonrasında tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.