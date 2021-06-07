Kapalı Maraş’ta yapılan çalışmalar bugün güneyde yayınlanan gazetelerde fotoğraflarla geniş yer buldu.

Alithia gazetesi “Maraş’ta Yeni Yerler Açıyorlar- İşgal Rejiminden Yeni Meydan Okumalar- Maraş’ta Yeni Yerler Açmak İçin Yoğun Bir Şekilde Çalışıyorlar” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, “Kuzeydeki makamların, özellikle de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili ikinci bir gayriresmi konferansın toplanması olasılıklarını araştırdığı bir dönemde; BM, AB, ABD ve diğer ülkelerden gelen uluslararası tepkileri göz ardı ederek, kapalı bölge Maraş’taki meydan okumalarını sürdürdüğünü” yazdı.

Gazete haberinde kullandığı fotoğrafların, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin foto muhabiri Katia Hristodulu’nun, karşılıklı geçişlerin yeniden başladığı geçtiğimiz cuma günü Maraş’a giderek çektiği fotoğraflar olduğunu da belirtti.

Haberdeki satır başları özetle şöyle;

“Kuzeydeki makamları hummalı bir şekilde çalışıyor ve kapalı Maraş’ı inşaat alanına çevirdiler. Venüs oteline doğru uzanan Altın Sahil plajının başka bir parçası da açılmaya hazırlanıyor, bu halka açık hale getirilecek”

“Kapalı Maraş’ta yapılan çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da adaya yapacağını ilan ettiği ziyaretiyle bağlantılı olmasının ihtimal dışında değil, Erdoğan’ın bu ziyareti sırasında tüm dünyaya yönelik önemli açıklamalarda bulunacağını söylemişti”

“Açılacak olan sahil kısım, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Kasım 2020 tarihinde ziyaret ettiği yer, bu bölge artık halka açık değil ve vatandaşlar buradan geçemiyor”

“Kuzeydeki makamlar, kapalı Maraş’ta bulunan ortaokul karşısındaki belediye bahçesinde de değişiklikler yaptı, bahçe temizlendi ve kullanılacak gibi görünüyor”

Haberde KİPE’nin foto muhabiri Katia Hristodulu’nun bölgeyi ziyareti esnasındaki izlenimlerine yer verilirken, konuyla ilgili haber Fileleftheros gazetesinde “Maraş’taki Çalışmalar Full Tempo- Venüs Oteline Yönelik Altın Sahil Plajının Yeni Bir Kısmı Neredeyse Hazır”, Politis’te ise “Altın Sahili Açmaya Hazırlar” başlıklarıyla yer buldu.

Fotoğraflar Katia Hristodulu/ CNA