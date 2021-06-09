Maraş’ta iki plaj hizmete açılıyor

Mağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter, 46 yıl sonra bir bölümü Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ta, 2 plajın da halkın kullanımına açılacağını ifade etti.

Yapılan yeni düzenlemeyle Maraş'ın açılan bölümünin 08.00-20.00 saatleri arasında yayalar tarafından ziyaret edilebileceği de duyuruldu.

Anadolu Ajansı’na konuşan Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, "Her ne kadar pandemi süreci zaman zaman olumsuz etkilese de çalışmalarımızı değil, ziyaretçilerin gelişini biraz yavaşlattı. Ekim 2020'den bugüne 140 binin üzerinde kişinin Maraş'a, Kennedy ve Demokrasi caddesi üzerindeki güzergahlara, ziyaretleri olduğunu biliyoruz." dedi.

Geçiş noktalarının 4 Haziran'da Covid-19 tedbirleriyle açılmasının ardından hafta sonu 2 bin kişinin Maraş'ı ziyaret ettiğini belirten Arter, bu 2 bin kişi arasında KKTC vatandaşlarının da yer aldığını söyledi.

Arter, "Maraş'ta iki plajı bu yıl, yaz sezonuyla birlikte insanların hizmetine açıyoruz. Buraya herkes gelebilecek. Bir plaj 'Millet Bahçesi' ya da 'piknik alanı' diye anılan alanda, 500 metreye yakın bir plaj olacak. Burada 250 şemsiyeyi biz yerleştirdik. İlerleyen günlerde büfeleriyle birlikte tam manasıyla insanların kullanacağı bir plaj olacak" dedi.

“Özel mülklere giriş ve müdahale söz konusu değil”

Arter, "Maraş'ta ziyarete açılan iki caddede de şeritler çekilmiştir. Kimsenin özel mülküne giriş ve müdahale söz konusu değildir. Rum halkının bundan rahatsızlık duymasına gerek yoktur. Bizim yaptığımız kamuya ait yerlerde temizlik ve düzenlemedir. Bu çalışmalarımız da devam edecektir." diye konuştu.

Maraş içerisinde yer alan Bilal Ağa Mescidi'nde de restorasyonun sürdüğünü belirten Arter, restorasyonun ardından mescidin ibadete açılacağını duyurdu.

Arter, Türkiye'den Maraş'ın açılma sürecinde yeterli desteği gördüklerini ifade ederek özellikle başlangıçta TOKİ'nin teknik ve personel anlamında büyük katkısının olduğunu kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesinin "kardeş şehir" olduğunu anımsatan Arter, hem Maraş'ın açılım sürecinde hem de diğer konularda iş birliklerinin olduğunu söyledi.

Arter, "Çalışmalarımız durmaksızın devam edecektir. Umarım hem KKTC'ye hem de Kıbrıs için hayırlara vesile olur" diye konuştu.