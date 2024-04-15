“Algı, soruşturmanın durduğu yönünde; polis doyurucu bir açıklama yapmalı”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “sahte diploma soruşturması” kapsamında polis tarafından yürütülen soruşturmanın akıbetini sorguladı, “üzeri örtüldü” yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

“Acaba soruşturmanın üzeri örtüldü mü? Bastırıldı mı? Bu sorular kamuoyunun algısına yerleşmiş durumda” diyen Erhürman, “Bunları bayram tatilinde biz de, siz de duydunuz. Konunun bu şekilde ele alınmadığının gösterilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Polis Genel Müdürlüğü’nün, süreçle ilgili açıklamalarında sürekli eksikliklerin yer aldığını vurgulayan Erhürman, “Polis, kamuoyunun algısını dikkate alan, doyurucu bir açıklama yapmalı. Soruşturulan her ne ise, konuyla ilgili her şeyin yapılacağı beyanatının hem Polis Genel Müdürlüğü, hem de Başbakanlık tarafından yapılması gerekiyor. Mevcut algı, doğru bir algı değildir. Şu anda algı, soruşturmada bir yere kadar gelindi ve tutuklamalar durdu şeklindedir” ifadelerini kullandı.

“Mesele sadece bir üniversitedeki sahte diploma tartışması değil” diyen Erhürman, bu konuda sürekli açıklamalar yaptıklarını, Kıbrıs’ın kuzeyi genelinde bir denetim gerektiğini, geçersiz diploma konusunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.

Erhürman, sürecin takipçisi olacaklarını yineledi.