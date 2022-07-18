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Alayköy'deki yangın korkuttu

Alayköy'deki yangın korkuttu

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda, Alayköy çemberinin gerisinde, yol kenarında bulunan dere yatağında bugün saat 13.30 sıralarında çıkan yangın korkuttu.

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Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda, Alayköy çemberinin gerisinde, yol kenarında bulunan dere yatağında bugün saat 13.30 sıralarında çıkan yangın korkuttu.

Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın; itfaiye ekipleri, Gönyeli Belediyesi ekipleri ve bölgedeki vatandaşların müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonucu, 4 dönüm kuru ot, 40 dönüm anız, 10 adet çam ağacı ve 22 adet rulo balya yandı. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

Fotoğraf: Ertuğrul Senova

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