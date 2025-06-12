Alanya'da otel yangını: 622 turist tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki sekiz katlı bir otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde kalan 622 müşteri de tahliye edilirken, dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Türkler Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelin hamam bölümünde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine otele itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle otelde kalan 622 müşteri de tahliye edildi.

Dumandan etkilenenler ambulansta tedaviye alındı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

Öte yandan otel misafirleri, çevredeki başka otellere yönlendirildi.