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Alaköy'deki yangın korkuttu

Alaköy'deki yangın korkuttu

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda, Alayköy çemberinin gerisinde bugün yol kenarında bulunan vadide çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

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Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda, Alayköy çemberinin gerisinde bugün yol kenarında bulunan vadide çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın, itfaiye ekipleri, Gönyeli Belediyesi ve bölgedeki vatandaşların yardımıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sonucu geniş bir alanın küle döndüğü gözlemlenirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: Ertuğrul Senova

 

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