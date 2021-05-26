Çilek sezonunda sona gelindi, üreticiler sezonu YENİDÜZEN’e değerlendirdi, sezonun çok iyi geçmediğine işaret eden üreticiler, “Çilek hak ettiği değerde değil, akmasa da damlar hesabı gidebildik. En azından ürünümüz tarlada kalmadı” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ülkemizde Yeşilırmak köyüyle özdeşleşen çilek üretiminde sezon sonuna gelindi. Gerek Yeşilırmak köyünde, gerekse bölgedeki diğer köylerde çilek üretimi yapan üreticiler, sezonu YENİDÜZEN’e değerlendirdi, sezonun geçen yıla oranla “daha iyi geçtiğini” belirtti.

Ülkemizde geçtiğimiz Şubat ayında Coronavirüs (COVID-19) salgınına karşı tedbir amaçlı yaşanan kapanmadan dolayı sezon başında “karamsar” olduklarını dile getiren üreticiler, zaman içerisinde yaşanan kademeli açılımlarla birlikte insanların tarlaya gidip ürüne ulaşabildiğini ve bunun da üreticiyi mutlu ettiğini söyledi.

Türk Lirası’nın döviz karşısında günden güne değer kaybetmesine devam etmesinden dolayı üretim yaparken maliyetlerin yüksek olduğuna da değinen çilek üreticileri, bu konuda bir çare üretilmesini, devletin üreticiye daha çok önem vermesi gerektiğinin de altını çizdi.

Yeşilırmak köyünün muhtarı İsmet Özpolat da çilek üreticileri için sezonun iyi geçtiğine dikkat çekerek, “Bu yıl satış oldu, üretici sezonu memnun kapatıyor” şeklinde konuştu.

Salahi Atalar: “Bizim açımızdan sezon iyi geçti diyebilirim”

“Çilekte bu yıl verim düşüklüğü yaşansa da sezon yine de fena değildi. İlk başlarda kapalı olduğumuz için hepimizde bir karamsarlık vardı ama Nisan ayında ilçeler arası geçişin açılmasıyla insanlar buraya gelmeye başladı. Araya bayram da girdi ve bizim için bayram da iyi geçti. Pazar günleri daha erken açılsaydı bizim için çok daha iyi olacaktı. Yine de bizim açımızdan sezon iyi geçti diyebilirim.”

Hasan Yılmaz: “Akmasa da damlar hesabı gidebildik”

“Geçen yıl kapalıydık ve ürünümüz tarlada kalmıştı. Ürünlerin ziyan olmaması için ucuz fiyata vermek zorunda kalmıştık. Pandemi öncesi dönemler çok çok iyiydi ama geçen yıla göre çok iyi gitti. Yine de çilek hak ettiği değerde olmasa da akmasa da damlar hesabı gidebildik. En azından ürünümüz tarlada kalmış olmadı. Yüksek maliyetlere üretim yapıyoruz ve hasat zamanı geldiğinde ürünümüzün hak ettiği değeri görmesini istiyoruz. Biz üreticiler olarak devletimizin üreticiye daha çok önem vermesini bekliyoruz.”

Nesrin Şen: “Hem verim açısından, hem de fiyat açısından sezonu iyi tamamlıyoruz”

“İlk dönemlerde kapalı olduğumuz için geçen yıla benzer bir görüntü olacağını düşünmüştük ama sezon iyi geçti diyebiliriz. Hem verim açısından, hem de fiyat açısından sezonu iyi tamamlıyoruz. Ektiğimiz diğer ürünlerin borçlarını çilekle kapattık diyebilirim. Geçen yıl kapalı döneme denk geldiği için çok kötü geçmişti. Ürettiğimiz çileğin elimizde kalmaması için ucuz fiyata vermek zorunda kalmıştık. Şükür ki bu yıl öyle olmadı.”

Fatma Dönekli: “Bu sezon ile geçen sezonun pek bir farkı yok …”

“Bence bu sezon ile geçen sezon arasında pek bir fark olmadı. Üretici, maliyetlerin yüksek olmasından dolayı geçtiğimiz yıla göre daha pahalı üretim yaptı. Tüketici de haklı olarak alacak gücü olmadığı için yeterli satış olmadı. Aslında geçen yıl ile bu yılın tek farkı insanların gelip ürünü tarlada toplayabilmesidir. Bu açıdan bu yıl bu iyi oldu ama geçen yıl hiç olmamıştı. Biz, elimizde kalmasın diye fiyatına bakmadan elimizdeki ürünü çıkardık ve o şekilde sezonu kurtardık diyebilirim. Bizim gibi diğer üreticiler de öyle yaptı diye düşünüyorum.”

Aycan Karayalçın: “Çok iyi gitti diyemeyiz ama yine de bu sezon bizleri tatmin etti”

“Bu yıl sezon çok kötü geçmedi. Sezon başında ürünün ne olacağı konusunda bir düşüncemiz vardı ama kademeli olarak insanların bölgeye geldiğini söyleyebiliriz. Bu yıl insanlar gidip tarladan da ürün topladılar ve ürünün pazarlanması açısından bu çok önemliydi. Çok iyi gitti diyemeyiz ama yine de bu sezon bizleri tatmin etti diyebiliriz.”

Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat:

“Bu yıl satış oldu, üretici sezonu memnun kapatıyor”

Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat, geçtiğimiz yıl sezonun çok kötü gittiğine ve ürünün üreticinin elinde kalmaması için ucuza geçtiğini hatırlatarak, bu yıl bunları yaşamadıklarını söyledi. Resmi tatillerde ve hafta sonlarında insanların köye geldiğini aktaran Özpolat, “bu yıl satış oldu, üretici sezonu memnun kapatıyor” dedi.

“Köyümüzde ciddi bir altyapı sorunu var”

Köy sorunlarından da bahseden Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat, köylerinde çok ciddi bir altyapı sorunu olduğuna işaret etti. Özellikle çilek hasadının olduğu dönemlerde ülkenin her yanından vatandaşların Yeşilırmak köyüne geldiğini işaret eden Özpolat, çok sıkışıklıklar yaşandığını aktardı, yetkililerden çare üretmesini istedi.