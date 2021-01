“Akıl tutulması mı yaşamaktasınız?”

Eğitime ara verilen dönemde okulların açılması ve birçok konunun takibi için hiçbir hazırlık ve çalışma yapılmadığını ifade eden Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Gökçebel, son güne kadar kararsızlığın hakim olduğunu, okullar, öğretmenler ve velilerin kaosa sürüklendiğini kaydetti.

Hükümeti ve Eğitim Bakanlığını bir kez daha uyaran Gökçebel, akla, bilime, topluma kulak verilmesini istedi.

Yazılı açıklamasında “Siz toplum sağlığını ve güvenliğini üç tane zengine sattınız” diyen Gökçebel, eğitim eşitsizliği, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim gibi pek çok konuda eleştirilerde bulundu.

Gökçebel’in açıklaması şöyle:

“Akıl tutulması mı yaşamaktasınız?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin UBP-DP-YDP Hükümetince bazı çevreleri rahatsız etmeme çabası ile alınan kararları çare olmak yerine tam bir KAOS ortamına doğru toplumu götürmektedir.

Karantınasız girişlerle, istisnalarla toplum uçurum kenarına getirilmiş, idare etme niyetiyle, günübirlik değişken kararlarla durum bir türlü toparlanamamıştır. Ekonomiyi canlandıracağını söyleyenler, bulaş nedeniyle iç piyasanın tepetaklak olmasını sağlamışlardır. Bugün ölümlerle karşı karşıyayız ama yanlışlar, beceriksizlikler aynen devam etmektedir.

Bilimde, bilimsel yöntemlerde uzlaşı, idare etme mantığı olmayacağını Kıbrıs Türk Toplumuna ağır bedeller ödetildikten sonra mı öğrenilecek??

Günlerdir yazılı ve sözlü her vesile ile Hükümeti , Sağlık Bakanını, Eğitim Bakanını uyarıyoruz ancak mantıktan, bilimden çok ‘bazı çevvreleri memnun etme siyaseti’ devam ettirilmektedir . Bu durumun; açılamayan pandemi hastanemiz, eksikliklerimizle birlikte toplum sağlığının, güvenliğinin gittikçe daha da tehdit edilir hale getirildiğini endişeyle izlemekteyiz.

Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Eğitime ara verilmiş ama tüm uyarılarımıza rağmen haftalarca hiç bir hazırlık, çalışma yapılmamıştır. Son güne kadar kararsızca ortalıkta dolaşılıp son gün alınan kararla okullar, öğretmenler, veliler KAOSA sürüklenmiştir.



1- Okullar yüz yüze eğitime devam ederken yaşanan belirsizlik, uygulama farklılıkları, panik, müdahalesizlik, kaos ortadayken ve bu kadar gün geçmişken,

BULAŞ TEMAS PROTOKOLÜ NEREDE?



2- Risk grubunda olan öğretmen, eğitim çalışanları, öğrencilerin AŞILAMA SIRASI veya PLANI nedir?



3- Bulaş bu kadar artmışken hala daha okullarda sistemli, düzenli, random üsülü PCR TEST uygulaması yapılmamaktadır. Verilerden mi korkulmaktadır?



4- Çocukların eşit eğitim hakkı için yapılması gereken çalışmaları yapmayan ( kaç çocuğun uzaktan eğitime erişemediğini dahi tespit etmeyen, uzaktan eğitim hazırlıklarını yapmayan...) Eğitim Bakanlığı, Girne- Lapta Bölgesi okulları kapatılacak, bu bölgeden giden öğretmen ve öğrenciler okullarına gitmeyecek kararını HANGİ MANTIK VE AMAÇLA almıştır?



5- Söz konusu bölge dışına giden yüzlerce öğrencinin, öğretmen, çalışan olduğunun farkında değil misiniz? Bu okullarda oluşacak Kaosla ne yüz yüze, ne on-line yapılamayacağı aşikarken TRİBÜNLERE Mİ OYNANMIŞTIR?



6- Alınan karardan sonra artacak EŞİTSİZLİKLERLE mi seçmeci-elemeci sınavlar yapılacaktır? Bu gidişle çocuklara eşit ölçme-değerlendirme yapamayacağınızın, karne veremeyeceğinizin farkında mısınız?



Buradan öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz adına, UBP-DP-YDP Hükümetini ve Eğitim Bakanlığını bir kez daha uyarıyoruz:

Siz toplum sağlığını ve güvenliğini üç tane zengine sattınız. Tüm uyarılarımıza rağmen eğitim eşitsizliklerini ortadan giderecek hiç bir önlem almadınız. Ne uzaktan eğitime hazırsınız, ne yüz yüze eğitimi yapmaktasınız. Aldığınız kararlarla ÖLÜMLERİ BAŞLATTINIZ. Güya ekonomiyi koruyacaktınız ama ekonomiye hiç bir katkı yapmadınız. Sırf üç tane patronu koruyasınız diye bütün toplumun işini, gelirini, sağlığını kaybettirdiniz. Sadece bu yüzden yüz yüze eğitimi HEBA ETTİNİZ. Aldığınız her yanlış, ötelediğiniz her kararla, eşitsizlikleri had safhaya çıkardınız.

Bundan çıkış mümkündür. Akla, bilime, topluma kulak verin. Bu şartlarda dahi KATKI koymaya hazırız. Ancak hatalarda ısrar ederseniz çok daha vahim sonuçlara sebep olacaksınız.”