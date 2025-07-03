Mağusa sahilinde erkek cesedi bulundu

Mağusa’da bugün saat 17.40 sıralarında, Silver Beach ile DAÜ Beach Club tesisleri arasındaki kumsalda erkek bir şahsa ait cansız beden bulundu.

Henüz kimliği belirlenemeyen şahsın cesedi, sahilde yürüyüş yapanlar tarafından fark edilerek polise bildirildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cesedin kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor