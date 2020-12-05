'Orta şiddette' sallandık 5.8 büyüklüğünde DEPREM

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bugün saat 14.44 sıralarında Daireye bağlı Alevkaya Deprem İstasyonu’nda yaklaşık 176 km. uzaklıkta, ORTA ŞİDDETTE ve 5.8 olan deprem hissedildiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı, polise ulaşan herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 7.7 km derinliğinde ANTALYA KÖRFEZİNDE olduğu saptandığı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsüne göre ise 14:44’te 5.4 şiddetinde deprem olduğu açıklandı. Sarsıntı, Kıbrıs’ta da hissedildi. Türkiye’de Akdeniz’de 5.4 şiddetinde deprem meydana geldiği açıklandı. Derin bir deprem olduğu ve yaklaşık 10 saniye sürdüğü ifade edildi.