Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem
TC Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.37'de (14:37) Muğla Seydikemer'e 80 kilometre açıkta Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Akdeniz'de, Fethiye açıklarında saat 14.37'de deprem oldu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 6, Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise 5,9 olarak duyurdu.
25,9 km derinlikte meydana gelen deprem Türkiye ve Yunanistan'ın yanı sıra Kıbrıs'ta da hissedildi.
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