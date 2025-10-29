“Akaryakıt zammı, üretime ağır bir darbedir”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) Genel Başkanı Mehmet Nizam, tarımsal üretimin en yoğun dönemine girildiği bir süreçte yapılan akaryakıt zammının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, üreticilerin ağır bir yük altına itildiğini belirtti.

Nizam, yeni üretim dönemine hazırlanan çiftçilerin tarlalarını işlemeye hazırlandığı bir dönemde yapılan bu artışın, tarımsal üretime doğrudan darbe vurduğunu savundu.

Nizam, yazılı açıklamasında, “Mazot, tarımsal üretimin bel kemiğidir. Akaryakıt fiyatlarındaki her artış, doğrudan tarlaya, seraya ve sofraya yansır. Bu sadece çiftçinin değil, ülke ekonomisinin ve tüketicinin de sorunudur,” ifadelerini kullandı.

Üretimin sürdürülebilirliği için çiftçinin belini büken maliyet artışlarına karşı somut önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Nizam, “Çiftçi üretimden koparsa, toplum gıdadan kopar,” ifadelerini kullandı.

Nizam, açıklamasında, yetkililere üreticinin sesine kulak verme ve tarım sektörünün sürdürülebilirliği için acil adımlar atma çağrısında da bulundu.