Aileler, bakanlara isyan etti!

Ercan'da deprem bölgesine gitmek üzere saatlerdir bekleyen bazı aile yakınları, uçağa alınmamaları üzerine isyan etti.

Havaalanı'ndaki bakanlar Hasan Taçoy ve Dursun Oğuz'a tepki gösteren acılı bir anne, "Benim çocuğum enkaz altında, bizim çocuklarımız enkaz altında, lanet olsun" diye isyan etti.

Her aileden 1 kişiyi taşıyacak uçağın, 14.30’da kalkması bekleniyordu.